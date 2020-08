Covid-19, chiuso stabilimento balneare a Fregene a causa di un contagio (Di lunedì 3 agosto 2020) : la decisione definitiva è arrivata proprio in queste ore. Arrivano, dunque, altre pessime notizie per le tantissime persone che si trovano attualmente in vacanza. Arrivano altre pessime notizie per le tantissime persone che si trovano attualmente in vacanza. Il Covid-19, infatti, continua a circolare … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fattoquotidiano : A Roma le forze dell’ordine hanno chiuso cinque locali nelle zone della movida [LEGGI] #edicola #26luglio - Rosyfree74 : RT @Cartabellotta: La MIA #mascherina protegge TE, la TUA protegge ME #IoMettoLaMascherina sempre nei luoghi pubblici al chiuso e all'apert… - carlamartamari : RT @Cartabellotta: La MIA #mascherina protegge TE, la TUA protegge ME #IoMettoLaMascherina sempre nei luoghi pubblici al chiuso e all'apert… - SalvinelliF : RT @Cartabellotta: La MIA #mascherina protegge TE, la TUA protegge ME #IoMettoLaMascherina sempre nei luoghi pubblici al chiuso e all'apert… - TodNico : RT @Cartabellotta: La MIA #mascherina protegge TE, la TUA protegge ME #IoMettoLaMascherina sempre nei luoghi pubblici al chiuso e all'apert… -