Coronavirus, migranti in isolamento in fuga verso Roma: bloccati a Termini (Di lunedì 3 agosto 2020) A darne notizia, Latina Today . Dalla prima ricostruzione dei fatti è emerso che gli stranieri si sono allontanati dopo aver scavalcato alla spicciolata un muro laterale dell'edificio approfittando ... Leggi su romatoday

fattoquotidiano : Coronavirus, Zaia attacca i migranti: “Senza centri accoglienza non avremmo avuto i focolai, devono tornarsene a ca… - matteosalvinimi : ??????ULTIM'ORA: SCAPPANO, AGGREDISCONO, INFETTANO! Ragusa, altri 28 clandestini in fuga dal centro dove erano pres… - LegaSalvini : Torino, migranti provenienti da Lampedusa: tra loro 19 positivi al coronavirus - oznerol4 : RT @matteosalvinimi: ??????ULTIM'ORA: SCAPPANO, AGGREDISCONO, INFETTANO! Ragusa, altri 28 clandestini in fuga dal centro dove erano present… - d_essere : RT @adrianobusolin: come governatore li puoi cacciare ? #Coronavirus, Luca #Zaia: «Senza centri migranti non avremmo focolai di #Covid-19»… -