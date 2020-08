Ciclismo, Milano-Torino 2020: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 3 agosto 2020) Mercoledì 5 agosto va in scena la Milano-Torino 2020, altra grande classica italiana che ha trovato nell’estate la sua nuova collocazione ed anche un percorso del tutto originale. data la vicinanza con la Milano-Sanremo, gli organizzatori hanno creato un’edizione adatta ai velocisti che potranno così prepararsi al meglio a pochi giorni dalla Classicissima. In totale sono previsti 198 chilometri tra Mesero e Stupinigi. ORARI E TV – La partenza della corsa è fissata per le 13:55 da Mesero, dove alle 13:45 inizieranno le operazioni di trasferimento verso il chilometro zero. L’arrivo a Stupinigi è previsto tra le 18:13 e le 18:37 a seconda della media oraria complessiva. La Milano-Torino 2020 sarà ... Leggi su sportface

