Blush: tutti i consigli per scegliere le giuste tonalità estive. (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Blush, ideale per chi ha un incarnato spento in quanto contribuisce a dare vivacità alla pelle, specialmente in estate dove i colori sono i padroni indiscussi del make-up. Ma come sceglierlo in base al proprio incarnato? Il Blush non è un prodotto utilizzato da tutti, specie dalle meno esperte che tendono a confonderlo con … L'articolo Blush: tutti i consigli per scegliere le giuste tonalità estive. è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Il blush non è un prodotto utilizzato da tutti, specie dalle meno esperte che tendono a confonderlo con la terra ma allo stesso tempo è un must-have per le più sofisticate. Per un viso radioso, fresco ...

Tutto quello che c’è da sapere sul blush albicocca

Le case cosmetiche propongono una vasta gamma di blush per soddisfare le esigenze di ogni make-up addicted. Il blush albicocca è un cosmetico che si adatta perfettamente alle pelli con sottotono caldo ...

