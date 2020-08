Anche a Udine immigrati in rivolta contro la quarantena. Salvini: “Governo complice dei criminali”(video) (Di lunedì 3 agosto 2020) Ancora immigrati in rivolta per sottrarsi alla quarantena. Un video che vale più di tante parole e denunce sulla situazione fuori controlli degli sbarchi. Nuova protesta di immigrati contro la quarantena A Udine, davanti all’ex caserma di Cavarzena, questa mattina è andata in scena una nuova protesta di decine e decine di migranti. Che mettono a dura prova gli agenti di polizia che presidiano l’ingresso. I clandestini si ammassano all’ingresso e urlano contro l’obbligo di restare in quarantena per due settimane. Senza poter ovviamente uscire dal centro di accoglienza. Le tensioni sono cominciate giorni fa. Ma questa mattina sono state incendiate alcune suppellettili ... Leggi su secoloditalia

