Allerta Meteo Toscana: codice giallo per pioggia, vento e mareggiate (Di lunedì 3 agosto 2020) Ancora tempo instabile a causa della perturbazione atlantica che fra oggi e domani determinerà ancora condizioni di instabilità e un calo accentuato delle temperature. Lo segnala la Regione Toscana in una nota. Per il resto della giornata di oggi e per domani, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità. Le precipitazioni saranno più frequenti sul nord-ovest, in particolare nelle province di Massa Carrara e Lucca. Piogge sparse sul resto delle zone settentrionali. Isolati temporali, meno probabili ma comunque possibili anche al centro-sud e sull’Arcipelago, in particolare nel pomeriggio di martedì. Dal pomeriggio di oggi sono previsti forti venti di Libeccio sull’arcipelago a nord dell’Elba, sulla costa centro settentrionale e sui versanti emiliano-romagnoli ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge… - Agenzia_Ansa : Dopo il caldo i temporali, oggi allerta arancione in Emilia-Romagna #meteo #ANSA - CasilinaNews : Arriva il #maltempo nel #Lazio: è allerta meteo! - Adnkronos : #Maltempo, allerta #meteo nel #Lazio per 24 ore - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Maltempo d'agosto, forti temporali: prolungata l'allerta. Libeccio sulla costa toscana -