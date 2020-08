A Caltanissetta litigano e dimenticano il cane fuori dal balcone: salvato dai pompieri, oggi è morto (Di lunedì 3 agosto 2020) Non è una storia con il finale che avremmo sperato quella che arriva da Caltanissetta. Abbiamo tutti in qualche modo fatto il tifo per il cagnolino lasciato sul balcone per due giorni. Giorni da bollino rosso in tutta Italia, i primi di agosto, e anche a Caltanissetta dove una coppia, ha dimenticato il cane sul balcone. La notizia è arrivata pochi minuti fa, tra i primi a renderla nota, il Corriere della sera. Il cane, salvato dai pompieri, non ce l’ha fatta. E’ morto dopo aver ricevuto le cure del caso. A chiedere l’intervento dei vigili del fuoco un vicino di casa della coppia che si è reso conto di quello che stava succedendo, notando il cagnolino lasciato sul balcone. Il ... Leggi su ultimenotizieflash

