Wilford Brimley, morto l’attore di Cocoon e La cosa (Di domenica 2 agosto 2020) Wilford Brimley è morto il 1 agosto 2020 nello Utah all'età di 85 anni: il caratterista americano era noto per film come Cocoon, Sindrome Cinese e La cosa, Wilford Brimley, caratterista americano noto per film come Cocoon e La cosa, si è morto il 1 agosto 2020 nello Utah all'età di 85 anni. Stando a Variety, la sua agente ha dichiarato al New York Times che soffriva da due mesi di un problema ai reni. Oltre alla sua carriera cinematografica, Brimley era famoso negli Stati Uniti anche come volto della pubblicità di Quaker Oats, azienda specializzata in cereali e merendine, e per il suo impegno in varie campagne di sensibilizzazione nella lotta contro il diabete, ... Leggi su movieplayer

