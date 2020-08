Ultime Notizie Roma del 02-08-2020 ore 18:10 (Di domenica 2 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale domenica 2 agosto Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno uno spazio di informazione sui treni ti dovrà tenere la mascherina e deve essere garantita la distanza di un metro tra i pazzi ingeri Dopo l’annuncio di Trenitalia e di Italo del ripristino del 100% della Scienza il ministro della Salute speranza ha firmato una nuova ordinanza con la quale ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico compresi 15 mezzi di trasporto resta obbligatoria sia il distanziamento di almeno un obbligo delle mascherine oggi si annunciano disagi sull’alta velocità per i convogli soppressi e dopo il Contrordine del ministro Lombardia però conferma la sua ordinanza spiaggia al completo senza gli Stati Uniti hanno registrato oltre 60000 nuovi casi di positività al coronavirus per il quinto giorno ... Leggi su romadailynews

fanpage : New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - fanpage : Una scena folle in tempi di #Covid_19 - fanpage : Ricciardi: “La politica ignori i negazionisti, siamo ancora nella pandemia” - francopizzetti : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 239 nuovi casi e 8 vittime (tutte in Lombardia) - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Discarica in spiaggia a S. Agata) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 238 nuovi positivi, 8 morti Fanpage.it Lesse la sentenza prima dell'arringa: «Non è reato»

Per capire lo stato della giustizia in Italia basta farsi un giro nei tribunali italiani, dove succedono cose incredibili, nell'indifferenza generale. Ci sono notizie che non finiscono sui quotidiani ...

Notizie Lazio – Cucchi: “Che bello il record di Immobile, ma troppo nervosismo”

L’ex radiocronista Riccardo Cucchi ha rilasciato alcuni pensieri sul proprio profilo Twitter dopo la vittoria del Napoli sulla Lazio nell’ultima gara stagionale. Ecco quanto scritto e il post in alleg ...

Per capire lo stato della giustizia in Italia basta farsi un giro nei tribunali italiani, dove succedono cose incredibili, nell'indifferenza generale. Ci sono notizie che non finiscono sui quotidiani ...L’ex radiocronista Riccardo Cucchi ha rilasciato alcuni pensieri sul proprio profilo Twitter dopo la vittoria del Napoli sulla Lazio nell’ultima gara stagionale. Ecco quanto scritto e il post in alleg ...