Sbarchi: Di Maio fa la voce grossa, ma non gli crede più nessuno (Di domenica 2 agosto 2020) Roma, 2 ago – Nella giornata di venerdì e, successivamente, in quella di sabato, il profilo ufficiale del ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha pubblicato due contenuti riferiti alla crisi migratoria in atto, con un’attenzione particolare riservata al presunto piano che il governo si accinge ad intraprendere per contrastarla. Nel testo afferma chiaramente di aver intavolato una discussione con il ministro dell’Interno – Luciana Lamorgese – al fine di elaborare tutte le specificità del piano sull’immigrazione, il quale propone, sostanzialmente, di fermare le partenze attraverso cooperazioni internazionali con le nazioni del Maghreb, con un’attenzione particolare alla Tunisia, in cui non è in atto alcuna guerra. Un altro punto cruciale del piano è la distruzione delle imbarcazioni utilizzate ... Leggi su ilprimatonazionale

