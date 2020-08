Sarri e il Lione: «Loro incredibilmente in forma. Noi daremo tutto» – VIDEO (Di domenica 2 agosto 2020) Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato del Lione nella conferenza stampa post partita con la Roma. Le dichiarazioni Mirino puntato sul Lione da Maurizio Sarri, che ha parlato degli avversari in Champions League nella conferenza stampa post Juve-Roma. Le sue dichiarazioni. Lione – «Spero piova perché la temperatura stasera era insostenibile. Dobbiamo riaccendere tutto e recuperare energie fisiche e nervose, recuperare più giocatori possibili e scegliere i giocatori che sembrano poter dare più garanzie. Sarà difficile, ma le energie che sono rimaste dobbiamo spararle tutte. Ho visto il Lione ieri sera, da domani comincio a studiarlo. Personalmente ci sto 3-4 ore per capire tutti i movimenti. Mi ha ... Leggi su calcionews24

