Ronaldo Juventus, CR7 scaccia i rumours: l’annuncio sul suo futuro (Di domenica 2 agosto 2020) Ronaldo Juventus – La Juventus ieri sera ha festeggiato il suo nono scudetto consecutivo. Nonostante il ko subito contro la Roma non sono mancati i festeggiamenti per il titolo, il primo per Maurizio Sarri. Tra i calciatori ovviamente non poteva mancare Cristiano Ronaldo: il centravanti portoghese ne ha approfittato anche per fare un annuncio importante sul suo futuro. Ronaldo Juventus: l’annuncio sul futuro Ecco quanto dichiarato da CR7 attraverso il noto social network instagram:“Felice di aver vinto gli ultimi due dei nove scudetti consecutivi della Juventus! Sembra facile, ma non lo è. Anno dopo anno, con talento, sforzo e duro lavoro, puoi raggiungere i tuoi obiettivi e migliorarti. E ora, al lavoro per il ... Leggi su juvedipendenza

