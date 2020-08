Palermo. Refka Dridi muore a 27 anni dopo avere mangiato un piatto di gamberi (Di domenica 2 agosto 2020) Lascia il compagno e un figlio di soli 8 mesi. A 27 anni se n’è andata Refka Dridi, tunisina ma palermitana d’adozione. “Un fulmine a ciel sereno che non ha lasciato scampo. La nostra Refka, volto sorridente del ristorante I Pupi, è stata colpita da una fatalità che l’ha strappata ai suoi familiari, agli amici e al suo lavoro”. Con queste parole Laura Codogno, moglie dello chef stellato Tony Lo Coco, ha annunciato la tragica scomparsa di Refka Dridi, avvenuta a Palermo, dove la ragazza viveva. Refka Dridi lavorava nel loro ristorante ed è stata uccisa da una tragica fatalità. La causa della sua morte sarebbe uno choc anafilattico che l’ha ... Leggi su laprimapagina

Non ce l'ha fatta Refka Dridi, la ragazza, di origini tunisine ma ormai palermitana d'adozione, finita in coma dopo aver mangiato un piatto a base di gamberi appena due giorni fa.