Pagelle Genoa-Verona 3-0: voti, tabellino Serie A 2019/2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni, le espulsioni ed i gol di Genoa-Verona, match valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. A Marassi i ragazzi di Davide Nicola trovano una fondamentale salvezza e lo fanno vincendo per 3-0 una partita mai in discussione e indirizzata grazie alla doppietta di Sanabria e alla rete di Romero poi anche espulso. Ma a Genova, sponda rossoblù, si fa festa. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS Genoa (3-5-2): Perin 6; Masiello 6, Romero 6.5, Zapata 6; Ankersen 6, Lerager 6.5, Behrami 6, Jagiello 6.5 (38′ st Cassata 5), Criscito sv (22′ pt Barreca 6); Pandev 6.5 (37′ st Pinamonti sv), Sanabria 7.5 (18′ st Goldaniga 6). In ... Leggi su sportface

