Napoli, realizza una veranda abusiva con bagno sulla chiesa restaurata nel 1781 dal Borbone: denunciato (Di domenica 2 agosto 2020) Gli agenti del commissariato Vicaria Mercato di Napoli hanno sequestrato una veranda abusiva di circa 25 metri quadrati completa di bagno, realizzata su lastrico solare di un edificio di interesse storico facente parte dell’esedra settecentesca fatta realizzare da Francesco IV di Borbone dopo il rogo delle botteghe del 1781, che comprende la chiesa Santa Croce e Purgatorio, che si affaccia in piazza Mercato. Il manufatto è costituito da una tettoia in ferro, con sovrapposte lamiere coibentate, delimitata in parte da muretto e in parte da ringhiera. La parte del lastrico occupata dalla tettoia è stata anche pavimentata per l’utilizzo abitativo. Il responsabile dell’abuso, un uomo di 67 anni, è stato ... Leggi su ildenaro

Torrechannelit : Napoli – Realizza tettoia abusiva, denunciato 67enne - MarcoTastardi : Con il suo gol al Napoli #Immobile raggiunge il record di Higuain di 36 gol in una sola stagione. Vince la scarpa d… - Ciusss89 : @quaranta_vito @RadioRadioWeb - FrattinoMarco : RT @meravigliedofu1: Finita al San Siro, l'#Inter batte il #Napoli per 2-0. Un goal per tempo: apre D'Ambrosio, chiude Lautaro che subentra… - meravigliedofu1 : Finita al San Siro, l'#Inter batte il #Napoli per 2-0. Un goal per tempo: apre D'Ambrosio, chiude Lautaro che suben… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli realizza Napoli - Realizza tettoia abusiva, denunciato 67enne Torrechannel FOTO NM - Napoli-Lazio 3-1, Ciro Immobile all’esterno dello stadio San Paolo dopo la partita

Nella foto di "Napoli Magazine", ecco il bomber della Lazio Ciro Immobile all'esterno dello stadio San Paolo dopo la sconfitta contro il Napoli. Immobile ha segnato nel corso del match ed è arrivato a ...

Veranda con wc accanto alla storica chiesa del cuore di Napoli: la scoperta

Era una veranda abusiva, di circa 25 metri quadrati e completa di bagno, quella che gli agenti di polizia del commissariato Vicaria Mercato hanno sequestrato ieri. Si trovava sul lastrico solare di un ...

Nella foto di "Napoli Magazine", ecco il bomber della Lazio Ciro Immobile all'esterno dello stadio San Paolo dopo la sconfitta contro il Napoli. Immobile ha segnato nel corso del match ed è arrivato a ...Era una veranda abusiva, di circa 25 metri quadrati e completa di bagno, quella che gli agenti di polizia del commissariato Vicaria Mercato hanno sequestrato ieri. Si trovava sul lastrico solare di un ...