Monica Setta vuota il sacco su Tiberio Timperi, la verità sul loro rapporto: “Non siamo amici” (Di domenica 2 agosto 2020) Il rapporto tra Monica Setta e Tiberio Timperi L’edizione 2019/2020 di Unomattina in famiglia ha ottenuto degli ascolti strepitosi. Per tale ragione il direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha deciso di matenere intatta la coppia di conduttori. Infatti, durante la presentazione dei palinsesti autunnali della Rai, il dirigente ha annunciato che anche a settembre il pubblico rivedrà insieme Tiberio Timperi e Monica Setta. E priprio quest’ultima nelle ultime ore ha rilasciato una lunga intervista al magazine Vero. Parlando col giornalista, la professionista pugliese ha reso noto un retroscena davvero inedito sul rapporto che ha col suo collega: “A differenza di altre coppie della Tv, io e ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Unomattina Monica Setta: “Tiberio Timperi? Non siamo amici non ho neppure il suo numero di cellulare” -… - clikservernet : Unomattina, Monica Setta: “Tiberio Timperi? Non siamo amici, non ho neppure il suo numero di cellulare” - Noovyis : (Unomattina, Monica Setta: “Tiberio Timperi? Non siamo amici, non ho neppure il suo numero di cellulare”) Playhitm… - FQMagazineit : Unomattina, Monica Setta: “Tiberio Timperi? Non siamo amici, non ho neppure il suo numero di cellulare” - zazoomblog : “Tiberio Timperi ed io non siamo amici” la rivelazione della collega Monica Setta - #“Tiberio #Timperi #siamo… -