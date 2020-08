Milinkovic-Savic: «Riposo per tornare più forti di prima» (Di domenica 2 agosto 2020) La Lazio ha avuto un tracollo oggettivo nella Serie A post lockdown: ecco le parole di Sergej Milinkovic-Savic La Lazio non ha concluso la stagione come si aspettava: la squadra di Simone Inzaghi, prima della pausa forzata per l’emergenza Coronavirus era solo a un punto dalla Juventus. Nel post lockdown i biancocelesti hanno perso tanti punti, chiudendo il campionato al quarto posto dopo la sconfitta contro il Napoli. Milinkovic Savic, su Instagram, ha fatto un bilancio della stagione dei biancocelesti. View this post on Instagram Un anno pazzesco a lottare per i nostri colori! Ora Riposo per tornare più forti di prima. Parola di #Sergente 🦅 A post ... Leggi su calcionews24

