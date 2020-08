Migranti: M5S, 'a Vizzini non ci sarà un nuovo Cara' (Di domenica 2 agosto 2020) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - "Una cosa è certa a Vizzini non ci sarà un nuovo Cara come quello di Mineo, quello previsto non è un campo profughi e ci batteremo affinché non lo diventi mai, non venga attivato e anzi vigileremo affinché siano garantiti gli standard di sicurezza promessi per la tutela dei cittadini, in caso contrario ne chiederemo l'immediato smantellamento. Il ministero dell'interno ha il dovere di trovare soluzioni alternative e la soluzione proposta da Di Maio, ossia di azzerare le partenze con accordi più stringenti con la Tunisia e di rimpatriare chi arriva anche con le navi, e non solo gli aerei, trova il nostro sostegno e va nella direzione di rendere sempre più residuale l'utilizzo eventuale della tendopoli”. Lo affermano i portavoce 5 stelle ... Leggi su liberoquotidiano

Piu_Europa : #Bettini afferma che senza legge elettorale sì al referendum “è pericoloso'. “Tutto previsto”, dice @bendellavedova… - bendellavedova : Intollerabile che #Pd prenda ancora parola su #immigrazione: hanno votato il rifinanziamento della guardia costiera… - TV7Benevento : Migranti: M5S, 'a Vizzini non ci sarà un nuovo Cara'... - tota_mif : RT @Piu_Europa: #Bettini afferma che senza legge elettorale sì al referendum “è pericoloso'. “Tutto previsto”, dice @bendellavedova: “#PD d… - fabiovalenza : RT @Piu_Europa: #Bettini afferma che senza legge elettorale sì al referendum “è pericoloso'. “Tutto previsto”, dice @bendellavedova: “#PD d… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti M5S Migranti, M5S: interventi urgenti e collaborazione europea per risoluzione criticità AgrigentoOGGi.it Migranti: M5S, 'a Vizzini non ci sarà un nuovo Cara'

Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - "Una cosa è certa a Vizzini non ci sarà un nuovo Cara come quello di Mineo, quello previsto non è un campo profughi e ci batteremo affinché non lo diventi mai, non venga ...

Sbarchi, Lampedusa ferma l’accoglienza: «Possiamo ospitarne 95, ma ce ne sono 1.000»

Un’altra giornata di passione a Lampedusa, dove continuano gli sbarchi di migranti a bordo di piccole imbarcazioni. Ieri è stato necessario chiudere l’hotspot dell’isola delle Pelagie, colmo oltre ogn ...

Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - "Una cosa è certa a Vizzini non ci sarà un nuovo Cara come quello di Mineo, quello previsto non è un campo profughi e ci batteremo affinché non lo diventi mai, non venga ...Un’altra giornata di passione a Lampedusa, dove continuano gli sbarchi di migranti a bordo di piccole imbarcazioni. Ieri è stato necessario chiudere l’hotspot dell’isola delle Pelagie, colmo oltre ogn ...