Lutto in casa Milan, morto un ex campione d’Italia: il cordoglio del club sui propri canali social (Di domenica 2 agosto 2020) Giornata triste per il Milan, che piange un proprio ex giocatore, venuto a mancare all’età di 80 anni. Si tratta di Sergio Tenente, riuscito a vincere nella stagione 1961/1962 lo scudetto giocando nel centrocampo rossonero, in una squadra resa celebre dalla presenza di Cesare Maldini in campo e Nereo Rocco in panchina. Una sola stagione con il Milan, prima del trasferimento all’Alessandria e l’addio ai colori rossoneri. Questo il cordoglio della società sui social: “è venuto a mancare Sergio Tenente, rossonero campione d’Italia nel 1961/62. Ai suoi cari va l’abbraccio di tutto l’AC Milan“.L'articolo Lutto in casa Milan, morto un ... Leggi su sportfair

