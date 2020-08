Litigano con un poliziotto e lo feriscono con un petardo. Rissa sul lungomare ad Anzio (Di domenica 2 agosto 2020) Rissa sul litorale, lanciano un petardo ai piedi di un poliziotto libero dal servizio. E' successo questo pomeriggio ad Anzio, lungo la Riviera Mallozzi. Quattro romani provenienti dal quartiere di Tor Bella Monaca, sono state redarguite da un uomo che solo al termine di una accesa colluttazione si è qualificato come poliziotto. Ferito da un petardo durante la discussione, l'uomo è stato portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Anzio, guidati dal capitano Giulio Visani, seguiti dagli agenti della Polizia di stato e della Guardia di Finanza. I carabinieri hanno ascoltato le testimonianze dei presenti, molti dei quali avevano anche sedato la Rissa. Tre dei quattro romani sono ... Leggi su iltempo

