Kjaer | “E’ stato un anno complicato Sono orgoglioso di giocare con il Milan”

Simon Kjaer, difensore del Milan è stato tra i protagonisti di un grande finale di stagione. Il centrale danese, che ha rinnovato con i rossoneri, ha esternato il suo stato d'animo su Twitter: "Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, ma calcisticamente parlando che anno è stato per il Milan! Sono orgoglioso e felice di giocare per questo fantastico club. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione. Spero di vedervi tutti a San Siro il prima possibile. Grazie a tutti".

