Infortunio Insigne: si teme un stiramento e un lungo stop. Le ultime (Di domenica 2 agosto 2020) Infortunio Insigne: c’è preoccupazione all’interno del Napoli per le condizioni del suo capitano. Le ultime Le condizioni di Lorenzo Insigne tengono con il fiato sospeso il Napoli e tutti i suoi tifosi. Secondo Gazzetta.it il capitano azzurro ha trascorso la notte in bianco per il dolore ma per conoscere l’entità del danno subito bisognerà attendere l’esito della risonanza magnetica alla quale il capitano dovrebbe sottoporsi domani mattina. Il dolore avvertito e le lacrime versate dal giocatore subito dopo aver abbandonato il campo aprono a cupe ipotesi. Infatti, se il sospetto di stiramento, avanzato nel dopo partita, dovesse essere confermato dall’esame strumentale, la stagione di Insigne si sarebbe chiusa domenica sera, con ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Napoli, le ultime sull'infortunio di #Insigne - MondoNapoli : Tv Luna - Infortunio Insigne, c’è ottimismo: i dettagli - - cn1926it : #Napoli, domani gli accertamenti per #Insigne: filtra ottimismo in vista del #Barcellona - TV Luna - sportli26181512 : Insigne, Napoli in ansia per l'infortunio: esami nelle prossime ore: Preoccupazione in casa Napoli per le condizion… - Diego31883 : RT @cmdotcom: Infortunio #Insigne, #Champions col #Barcellona a rischio: domani la risonanza -