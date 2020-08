In Lombardia 8 decessi e 38 positivi (Di domenica 2 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 02 AGO - Sono 8 le nuove vittime per il Covid in Lombardia, che in tutto ha registrato finora 16.815 decessi. Dai 7.712 tamponi effettuati ieri, sono emersi 38 nuovi casi positivi, di ... Leggi su corrieredellosport

Adnkronos : ++Covid, ancora zero decessi in Lombardia++ - RegLombardia : #LNews #Coronavirus @GiulioGallera : Quarto giorno consecutivo senza decessi e 6 province a zero contagi. Continua… - Miti_Vigliero : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Lombardia 38 nuovi casi e 8 decessi - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Lombardia 38 nuovi casi e 8 decessi - SkyTG24 : Coronavirus, in Lombardia 38 nuovi casi e 8 decessi -