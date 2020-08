I 40 anni dalla Strage di Bologna: le parole di Mattarella, Conte e Casellati (Di domenica 2 agosto 2020) Si commemorano oggi le vittime della Strage di Bologna, che il 2 agosto del 1980 provocò 85 morti e oltre 200 feriti. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha aperto oggi le cerimonie del 40° anniversario dell’attentato perpetrato da alcuni militanti di estrema destra presso la Stazione Centrale di Bologna. "Desidero riaffermare il dovere della memoria e l'esigenza di piena verità e giustizia", ha esordito il presidente della Repubblica, aggiungendo "la necessità di un'instancabile opera di difesa dei principi di libertà e democrazia". #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazione ferroviaria, ricorda le vittime della Strage di ... Leggi su blogo

GiuseppeConteIT : 40 anni dalla #StrageDiBologna. Siamo al fianco dei familiari, di chi crede nello Stato, dei magistrati impegnati a… - chetempochefa : “Non ci sono parole che possano esprimere lo stato d’animo mio. Ho visto adesso dei bambini nella sala di rianimazi… - lauraboldrini : Sono passati 40 anni dalla #StrageDiBologna. Gli esecutori li abbiamo trovati. E i mandanti? Ora sono usciti 4 nom… - Frances78030841 : @andreasso1951 Fuori dalla stazione la targa ricordo parla di strage di destra. Dopo 40 anni siamo ancora a parlare… - lucianadc90 : RT @conamorechiara: Oggi sono 40 anni dalla strage di Bologna e in un paese che continua a trovare scusanti e a inventare ambiguità e inter… -

