Gianni Sperti, nuovo look su Instagram: "Non piace a tutti il mio modo di essere" (Di domenica 2 agosto 2020) Gianni Sperti diventa biondo platino, pubblica il suo nuovo look su Instagram e nel post spiega i motivi del suo cambiamento. Gianni Sperti ha un nuovo look e ha pubblicato su Instagram la foto della nuova chioma. L'opinionista di Uomini e Donne si è tinto i capelli biondo platino e nel post che accompagna lo scatto ha scritto: "continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera". Da Valeria Marina a Tina Cipollari tutti hanno apprezzato il nuovo look di Sperti. Gianni Sperti ha seguito la scia di molti artisti del mondo dello spettacolo che sia in Italia che negli Stati Uniti hanno deciso di cambiare ... Leggi su movieplayer

trash_italiano : Tutti: “ad Agosto non succede nulla” Gianni Sperti: - FarmaviaLiliana : RT @eleoteque: Buonanotte a tutti soprattutto al parrucchiere di Gianni Sperti. - LaviniaVentanni : RT @eleoteque: Buonanotte a tutti soprattutto al parrucchiere di Gianni Sperti. - misterj1995 : RT @trash_italiano: Tutti: “ad Agosto non succede nulla” Gianni Sperti: - eleoteque : Buonanotte a tutti soprattutto al parrucchiere di Gianni Sperti. -