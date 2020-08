Genoa-Hellas Verona, le formazioni ufficiali (Di domenica 2 agosto 2020) Genoa ed Hellas Verona scendono in campo alle 20,45. Match delicato per il Grifone che è impegnato in una sfida a distanza con il Lecce per la permanenza in Serie A. Ecco le formazioni ufficiali: Genoa (3-5-2)– Perin; Masiello, Romero, Zapata, Criscito; Ankersen, Lerager, Behrami, Jagiello; Pandev, Sanabria. All: Nicola Verona (3-4-2-1) – Radunovic; Rrahmani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Eysseric; Di Carmine. All: Juric Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

