Forrest Gump, la sua corsa è ispirata ad una storia vera (Di domenica 2 agosto 2020) La famosa scena della corsa nel film Forrest Gump si basa su una curiosa storia realmente accaduta, risalente al 1982. La famosa scena della corsa nel film Forrest Gump si basa su una storia vera, risalente al 1982, dodici anni prima dell'uscita del film (la sequenza fu ideata appositamente per la versione cinematografica, e non appare nel romanzo di Winston Groom, dato alle stampe nel 1986). Protagonista della vicenda - di cui abbiamo accennato anche nella nostra spiegazione del finale di Forrest Gump - fu un certo Louis Michael Figueroa, all'epoca sedicenne, che per beneficenza - per l'esattezza per la American Cancer Society - corse dal New Jersey fino a San Francisco, ispirando anche la celebre ... Leggi su movieplayer

Adnil47991189 : RT @FrancescaSbard1: 'Mamma diceva sempre che dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose, dove va, cosa fa, dove è stata.' (Forres… - FrancescaSbard1 : 'Mamma diceva sempre che dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose, dove va, cosa fa, dove è stata.' (For… - ginIemon : Se non vi piace forrest gump non possiamo essere amici scusate - mialupeschi : Forrest Gump, sempre un bellissimo film. - chiij0hn : @samneric__ io mi ricordo che fino a quando ero alle medie circa quando c'erano film lunghi tipo Forrest Gump o Il… -