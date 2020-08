Ciro Immobile dopo Napoli-Lazio: “Avremmo voluto finire con una vittoria, ce l’abbiamo messa tutta” (Di domenica 2 agosto 2020) Ciro Immobile, fresco di record di goal in Serie A, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo Napoli-Lazio. “Sono super felice, orgoglioso di quello che ho fatto. Ho davanti agli occhi tutto quello che ho subito, da dove sono partito. Non posso far altro che ringraziare il mister, lo staff. Un grazie enorme ai compagni, per tutto l’aiuto che mi hanno dato a raggiungere gli obiettivi. Non è retorica, è motivo di soddisfazione per tutta la squadra. Avremmo voluto finire con una vittoria, ce l’abbiamo messa tutta. Ringrazio anche il popolo laziale, mi hanno fatto sentire indispensabile per questa squadra, ne sono fiero. Ringrazio tanto anche la società per tutta la ... Leggi su calciomercato.napoli

OptaPaolo : 36 - Ciro #Immobile con 36 reti ha eguagliato il record di gol in una singola stagione di #SerieA di Gonzalo… - GoalItalia : Ciro #Immobile vince la Scarpa d'Oro 2020! ?? La mancata convocazione di Cristiano Ronaldo gli spiana la strada ??? - MarioGiunta : Ciro Immobile vince la scarpa d’Oro 2020! E’ il terzo italiano della storia! ???????? #Immobile #Lazio @ciroimmobile - news24_napoli : Napoli-Lazio 3-1, le pagelle: brilla l’attacco partenopeo, ma il Re è… - italiano705 : @Maria70221974 Buongiorno Maria, in fondo la partita di ieri ha accontentato entrambe. Immobile scarpa d'oro ed il… -