Boris Johnson valuta il confinamento degli ultra 50enni in caso di una seconda ondata di covid (Di domenica 2 agosto 2020) Milioni di ultracinquantenni britannici potrebbero essere obbligati a restare chiusi in casa se sul Regno Unito si abbatterà una seconda ondata di covid-19: è questa l’opzione drastica cui starebbe pensando il premier Boris Johnson. Questa misura, scrive il Sunday Times, servirebbe ad evitare un nuovo lockdown nazionale. Il domenicale anticipa che alle persone tra i 50 e i 70 anni verrebbe fornito un indice di vulnerabilità, basato su età e condizioni di salute preesistenti. Si calcola che circa 2,2 milioni di persone ‘vulnerabili’ si siano auto-confinate da quando, durante il picco dell’epidemia, fu raccomandato ufficialmente di farlo. Una misura non obbligatoria che scadeva ieri.Il premier, aggiunge il giornale, sta anche ... Leggi su huffingtonpost

