Zaia sui 133 migranti positivi in quarantena: «Veneti in casa per mesi e questi signori alzano già la voce per uscire» (Di sabato 1 agosto 2020) Il Veneto di Zaia sta gestendo un focolaio molto importante rilevato da qualche giorno alle porte di Treviso. La situazione ha spinto il governatore della regione a mettere in discussione il sistema di accoglienza dei migranti: posti come «l’ex caserma Serena e altre che ha il Veneto devono essere dismessi. È ormai certificato che questo sistema di ospitalità è fallimentare, lo è socialmente, culturalmente, sanitariamente, economicamente». Rispetto all’insofferenza dei migranti isolati all’interno dell’edificio Zaia fa presente che i Veneti sono stati chiusi in casa per mesi. LEGGI ANCHE >>> Zaia sulla proroga dello stato di emergenza: «Pieni poteri alle ... Leggi su giornalettismo

