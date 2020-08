Traffico di cherosene rubato alla Nato, un arresto e 14 denunce (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Un Traffico internazionale di cherosene rubato, sottratto da un oleodotto della Nato in Belgio, è stato smascherato dai finanzieri del Comando provinciale di Roma nel corso dell’esecuzione di un ordine d’indagine europeo, coordinata dalla Procura capitolina, in collaborazione con l’autorità giudiziaria e gli organi di polizia del Belgio. Una persona è stata arrestata, 14 le denunce. Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia hanno permesso di smantellare un sodalizio che aveva introdotto clandestinamente nel territorio nazionale circa un milione di litri di cherosene, dopo averlo asportato per diversi mesi da una conduttura di proprietà dell’organismo internazionale.Il ... Leggi su ildenaro

