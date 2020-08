The Umbrella Academy 2, Aidan Gallagher e David Castaneda: “Ce la caveremmo nel passato” (Di sabato 1 agosto 2020) Abbiamo intervistato Aidan Gallagher e David Castaneda, due dei protagonisti della seconda stagione di The Umbrella Academy, disponibile su Netflix. Per la seconda di quattro interviste video esclusive che abbiamo avuto modo di fare per il lancio di The Umbrella Academy 2, su Netflix dal 31 luglio, abbiamo conversato con Aidan Gallagher e David Castaneda, rispettivamente interpreti di Five e Diego. Il primo dei due personaggi, capace di viaggiare nel tempo, è un po' il centro nevralgico della stagione, dato che sono le sue azioni a portare i fratelli Hargreeves negli anni Sessanta. Il secondo invece inizia questo secondo ciclo rinchiuso in un manicomio, e da lì in poi le ... Leggi su movieplayer

NetflixIT : Si prospetta un weekend semplice: esce la stagione 2 di The Umbrella Academy, noi la guardiamo. - NetflixIT : Tra 12 ore esatte esce The Umbrella Academy stagione 2. A meno che Numero Cinque non si diverta a giocare con il tempo. - NetflixIT : The Umbrella Academy si può vedere, ma si può anche sentire. Su Spotify è uscita la playlist ufficiale con i titoli… - watashiohozon : Mi inizio the umbrella academy - gabnogueeira : Marquei como visto The Umbrella Academy - 2x3 - The Swedish Job -