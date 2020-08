Tentano di scardinare un bancomat a San Bartolomeo in Galdo: blitz fallito (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Bartolomeo in Galdo (Bn) – Altro colpo fallito della banda del bancomat. Questa notte nel centro montano del Fortore, alcuni malviventi hanno cercato di impossessarsi dell’intera struttura di un bancomat incastonato nei locali della banca popolare di Novara, ma cosi come accaduto due giorni fa a Tocco Caudino e Ceppaloni, l’assalto non è riuscito. Questa volta non è stato usato a quanto pare l’esplosivo per scardinare la cassaforte, ma comunque i malviventi non sono riusciti a portare a termine l’operazione perchè “disturbati”. Il bancomat è stato pesantemente danneggiato. Sul posto i carabinieri della locale compagnia per effettuare i rilievi. L'articolo ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Tentano scardinare Tentano di scardinare un bancomat a San Bartolomeo in Galdo: blitz fallito anteprima24.it Gilbert & George non smetteranno mai di provocare il sistema dell’arte

A loro interessa scardinare i canoni, far coincidere l’arte con la vita ... E anche se le grandi manifestazioni artistiche tentano di tenerli lontani, loro si presentano comunque e danno vita alle ...

Tentano di scardinare la recinzione del campetto: “Vedremo di individuarli attraverso le telecamere”

Secondo atto vandalico in meno di 15 giorni a Sauze d’Oulx. Nei giorni scorsi i vandali avevano preso di mira la storica fontana adiacente la chiesa parrocchiale di San Giovanni, questa volta invece h ...

A loro interessa scardinare i canoni, far coincidere l’arte con la vita ... E anche se le grandi manifestazioni artistiche tentano di tenerli lontani, loro si presentano comunque e danno vita alle ...Secondo atto vandalico in meno di 15 giorni a Sauze d’Oulx. Nei giorni scorsi i vandali avevano preso di mira la storica fontana adiacente la chiesa parrocchiale di San Giovanni, questa volta invece h ...