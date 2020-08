‘Tale e Quale Show 10’, Carlo Conti ufficializza il cast: confermato Pago, presente un ex protagonista di ‘Amici’, due ex naufraghi e non solo! (Di sabato 1 agosto 2020) Mancano ormai solo poche settimane al ritorno su Rai1 di Carlo Conti e del suo Tale e Quale Show, che ripartirà il 18 settembre in prima serata con la decima edizione. Nelle ultime settimane tante sono state le indiscrezioni e le voci circolate a proposito dei possibili concorrenti che andranno a formare il cast della nuova edizione e proprio questa mattina sono stati svelati ufficialmente i dieci nomi dei vip che si sfideranno in prove di canto e imitazione per aggiudicarsi la vittoria del programma. A rivelare i nomi dei protagonisti ci ha pensato lo stesso Carlo Conti attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, nel Quale ha prima annunciato che l’attesa è finalmente finita e poi ha rivelato i nomi dei dieci ... Leggi su isaechia

