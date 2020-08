Spal-Fiorentina, i 23 convocati di Iachini: c’è Dragowski, assente Castrovilli (Di sabato 1 agosto 2020) Per l’ultima volta in stagione il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha diramato l’elenco dei convocati. I viola faranno visita alla Spal nel match valido per la trentottesima giornata di Serie A 2019/2020, in programma domenica 2 agosto alle ore 18:00. assente Castrovilli, mentre si rivedono Benassi e Dragowski. Di seguito l’elenco completo: 📝 convocati I convocati viola per #SpalFiorentina Powered by @TiresTomket#Fiorentina 💜 #ForzaViola pic.twitter.com/IoI8rVbiOl — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) August 1, 2020 Leggi su sportface

