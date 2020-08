San Giovanni, entra in un minimarket e aggredisce a pugni in faccia il proprietario per rubare 5 bottiglie di birra: arrestato (Di sabato 1 agosto 2020) E’ entrato in un minimarket in via San Giovanni in Laterano e, dopo essersi avvicinato al proprietario, lo ha colpito con pugni al collo, sul volto e sulla nuca. Poi, dopo aver spaccato il vetro del frigorifero ha prelevato una bottiglia di birra l’ha rotta e con il coccio tra le mani ha minacciato ancora la vittima. Subito dopo ha rubato 5 bottiglie di birra e si è allontanato dal negozio in direzione della Basilica di San Giovanni in Laterano. Quando la pattuglia del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, è intervenuta sul posto, alcuni passanti hanno indicato loro la via di fuga del malvivente. Rintracciato poco dopo, i poliziotti sono riusciti a fermarlo. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : San Giovanni, entra in un minimarket e aggredisce a pugni in faccia il proprietario per rubare 5 bottiglie di birra… - torinoggi : La Biblioteca di Luserna San Giovanni diventa itinerante - giocarmon : °°-- In passato i frati dell’ordine di San Giovanni s’impegnarono nel restituire dignità ai malati che in quei… - Cityrumors_it : Rocca San Giovanni, potenziato il sevizio di igiene urbana - OK_Cosmetica : Offerte #San Giovanni Teatino: 3 sedute di epilazione laser al diodo su zone del corpo a scelta per uomo o donna al… -

Ultime Notizie dalla rete : San Giovanni San Giovanni, cena col sonnifero poi stupra i 3 turisti (uno minorenne) che ospita Corriere Roma Non solo Negrita per un sabato di musica

Blues Around non è solo in piazza del Duomo. Stasera davanti San Giovanni Fuorcivitas alle 21,30 concerto dei Bocephus King, in contemporanea in piazza Giovanni XXIII vanno in scena King of the Opera ...

Apericena con ‘Zvanì’ e commedia organizzata dal centro Auser

Oggi alle 18.30 tutti in piazza per l’apericena con Zvanì, Giovanni Pascoli. Ritorna per il nono anno consecutivo l’appuntamento con l’evento di piazza ‘A cena con Zvanì’ che quest’anno per ovvi motiv ...

Blues Around non è solo in piazza del Duomo. Stasera davanti San Giovanni Fuorcivitas alle 21,30 concerto dei Bocephus King, in contemporanea in piazza Giovanni XXIII vanno in scena King of the Opera ...Oggi alle 18.30 tutti in piazza per l’apericena con Zvanì, Giovanni Pascoli. Ritorna per il nono anno consecutivo l’appuntamento con l’evento di piazza ‘A cena con Zvanì’ che quest’anno per ovvi motiv ...