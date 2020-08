Salvini non si batte con i voti? Nessun problema: il governo schiera le toghe (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1 ago – Vette inimmaginabili. La maggioranza farlocca che sostiene un governo purchessia ha deciso di mandare il capo dell’opposizione a processo per aver fatto, da ministro dell’Interno, ciò per cui era stato votato. Naturalmente stiamo parlando dell’autorizzazione a procedere concessa dal Senato nei confronti di Salvini, indagato dalla magistratura per non aver fatto attraccare lo scorso agosto la Open Arms carica di immigrati clandestini. Non volle sbarcarli a Malta, non volle sbarcarli in Spagna, recuperò quell’umanità in acque territoriali di altra nazione e decise di imporre all’Italia l’accoglienza di 160 irregolari sulla base del suo quantomeno opinabile codice etico. governo Conte 1, è bene ricordarlo. Obiettivo eliminare Salvini E ... Leggi su ilprimatonazionale

VittorioSgarbi : #openarms #salvini Si ripete un copione: l’eliminazione dell’avversario politico per via giudiziaria. Pratica cara… - matteosalvinimi : #Salvini: Non ho mai dato del 'Venditore di tappeti' a Renzi. Ho troppo rispetto per chi vende tappeti. #Tg4 - LegaSalvini : Questo signore su Rete 4 ha appena affermato che “Salvini è il più grande marchettaro della politica”. Bene, non ab… - Maryljacb : RT @AlessandraOdri: Sotto la vicesindaco del #pd #VeronicaProserpio, che ha detto a #Salvini che rovina il buon nome di #MilanoMarittima!… - fm347153 : RT @MinistroEconom1: Giustamente Salvini va a giudizio. È il prezzo che bisogna pagare quando non si vuol stare dalla parte dei traditori. -