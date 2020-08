Ronaldo: "Basta col dominio Juve, l'Inter porrà fine alla dittatura" (Di sabato 1 agosto 2020) Ronaldo Luis Nazario da Lima, l'indimenticabile Fenomeno, è tornato a parlare rilasciando un'Intervista a Sportweek incentrata, ovviamente, sulla sua avventura con l'Inter. Inter Milan X "Molte persone in questi anni mi hanno detto: “Il silenzio di quella sera all’Olimpico, quando sei caduto urlando con il ginocchio in mano, non lo dimenticherò mai”. Io quel silenzio non me lo ricordo, ma il dolore sì. “Tornerò? Come tornerò?”. Però, passata la paura, mi sono ritrovato addosso una forza di... Leggi su 90min

Chia895 : @FCBMilan1899 @MrDarKNight88 @kravotz Basta ronaldo ...contro l'atletico lo scorso anno dybala era in panchina e c'… - maustron9er : @sy_healthy Ma ci credete?Voglio dire,la Juventus prima di arrivare a Ronaldo e passata da 7 scudetti 3 coppe Itali… - armcopp : Nessuna menzione al campione bionico che ha perso due coppe Italia su due e due (loading) Champions su due con la… - Tilikerta1 : RT @simondritt: Ronaldo Dybala Kulusewski. Questo è il tridente 20-21. Serve un 9 di scorta e basta - grigiestanze : @pap1pap Possono farlo,ma significherebbe andare in sofferenza fino a quando lo avrai sotto contratto. Basta vedere… -