Rimini, lavapiatti positivo e il ristorante chiude per due settimane (Di sabato 1 agosto 2020) Il dipendente è ricoverato. Il titolare lo annuncia con un video in Facebook e piange: "Per proteggere la mia famiglia e il locale chiudo per 14 giorni" Leggi su repubblica

