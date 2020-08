Regionali, il consigliere Coppeto trova la lista per candidarsi (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – trova la sua collocazione per le prossime Regionali Mario Coppeto, il consigliere comunale della maggioranza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ora si candida a sostegno del Governatore Vincenzo De Luca. Nei giorni scorsi, come riportato da Anteprima24, il diktat da Roma ai candidati Articolo 1 di correre senza il simbolo piazzandosi nelle liste Pd per evitare anche la figuraccia di numeri risicati. Una decisione a cui il partito locale si era opposto, ma senza risultato. E che ha mandato all’aria i piani di Coppeto senza alcuna speranza in una lista dem. Oggi il posizionamento: sarà candidato consigliere regionale coi Democratici e Progressisti. “Porterò la Sinistra in Regione” ... Leggi su anteprima24

