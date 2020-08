Napoli: carabiniere tenta di sedare una rissa e viene picchiato. È grave (Di sabato 1 agosto 2020) Un carabiniere è in gravi condizioni dopo essere intervenuto per sedare una rissa. È accaduto a Castellammare di Stabia; il militare ora si trova ricoverato presso l’ospedale San Leonardo, nella violenza ha riportato ferite che gli hanno causato una grave emorragia. carabiniere picchiato durante una rissa Secondo quanto ricostruito fino ad ora da un’indagine di polizia e carabinieri (entrambi intervenuti sul luogo dell’aggressione), il militare fuori servizio si trovava nella zona di movida della Villa Comunale a Castellammare di Stabia, all’altezza di Cassa Armonica. Stava passeggiando quando ha visto un gruppo di persone nel pieno di una rissa: intervenuto per sedarla, il ... Leggi su thesocialpost

