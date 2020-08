Meteo, 1° giorno di agosto infuocato: Calabria e Sardegna sfiorano ancora +42°C, +41°C in Umbria, +40°C in Piemonte e Toscana [DATI] (Di sabato 1 agosto 2020) Meteo – Ennesima giornata di caldo di questa settimana infuocata dall’anticiclone africano sull’Italia. Anche oggi ampiamente sfondato il muro dei +40°C, con Calabria e Sardegna ancora alle prese con temperature roventi. Si confermano, infatti, le due regioni più calde d’Italia, come nel corso di tutta la settimana: oggi sfiorata soglia +42°C in entrambe le regioni. Notevoli anche i +41°C raggiunti in Umbria e i +40°C in Piemonte e Toscana. Ecco le massime più rilevanti di oggi, sabato 1 agosto: +41,8°C a Oppido Mamertina; +41,7°C a Barumini; +41,3°C ad Assemini; +40,7°C a Deruta; +40°C a Torrita di Siena, Sovicille, Predosa; +39°C a Siena, Cagliari, Capoterra, Iglesias, ... Leggi su meteoweb.eu

