Matrimonio in vista per Luigi Berlusconi, il figlio più piccolo del ‘Cavaliere’ (Di sabato 1 agosto 2020) Il Matrimonio di Luigi Berlusconi, il figlio più piccolo del ‘Cavaliere’, è in programma entro l’autunno. MILANO – Il Matrimonio di Luigi Berlusconi ci sarà entro l’autunno. Come riportato dal Corriere della Sera, le pubblicazioni delle nozze tra il figlio più piccolo del Cavaliere e la sua fidanzata storica, Federica Fumagalli, sono online sull’Albo Pretorio del Comune di Milano, ma ancora non c’è una data ufficiale. Le ipotesi fanno pensare al periodo compreso tra ottobre e novembre con la celebrazione che è stata rinviata per l’emergenza coronavirus visto che era in previsione quest’estate. Ora, però, la ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Matrimonio in vista per Luigi Berlusconi, il figlio più piccolo del ‘Cavaliere’ - kantdie : - viste e considerate le cose, da un punto di vista sentimentale ed affettivo, di non legarmi a chicchessia. Rifiu… - infoitcultura : Fabio Fulco, matrimonio in vista (e frecciatine a Cristina Chiabotto) - CriCarlini : Mentre io e @applelally facciamo le brave, una nostra amica ubriaca si è iscritta a matrimonio a prima vista, come… - arvsvitae : mi sono vista di nuovo il matrimonio di Callie e Arizona di grey’s e ageureteyeyrydydtd quanto mi hanno insegnato quelle due -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio vista Bossolo, matrimonio e figlio in vista: "2020 da ricordare nonostante le difficoltà" La Gazzetta dello Sport Amante dello sposo interrompe il matrimonio: “Sono incinta”/ Il video su TikTok

Amante dello sposo interrompe i matrimonio e annuncia a tutti di essere incinta. È accaduto davvero a Detroit, in America Matrimonio con… sorpresa! Ciò che infatti accaduto a Detroit, in Michigan, neg ...

Detroit, l'amante fa irruzione al matrimonio: "Sono incinta dello sposo", si scatena il delirio. Un video da record

No, non è un film. Panico e sconcerto a un matrimonio, dove all'improvviso si è presentata una donna che ha interrotto la cerimonia urlando di essere incinta dello sposo. Il video è finito su TikTok, ...

Amante dello sposo interrompe i matrimonio e annuncia a tutti di essere incinta. È accaduto davvero a Detroit, in America Matrimonio con… sorpresa! Ciò che infatti accaduto a Detroit, in Michigan, neg ...No, non è un film. Panico e sconcerto a un matrimonio, dove all'improvviso si è presentata una donna che ha interrotto la cerimonia urlando di essere incinta dello sposo. Il video è finito su TikTok, ...