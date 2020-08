Marcello Masi, l’errore “imperdonabile” a Vita in diretta. Delogu allibita: «Cos’hai detto?». Poi lui lascia lo studio (Di sabato 1 agosto 2020) Marcello Masi, l’errore incredibile a Vita in diretta. Andrea Delogu allibita: «Cos’hai detto?». Poi lui lascia lo studio. Oggi, durante la trasmissione di Rai1 è andato in onda un “battibecco” tra i due conduttori. Nello spazio dedicato a dieta e benessere, ospite in collegamento la modella curvy Laura Brioschi. L’influencer parla dell’importanza di accettare il proprio corpo e Masi sembra apprezzare. «Condivido tutto quello che dici», spiega. Poi aggiunge ironico: «Ti chiedo di sposarmi». La bella modella fa notare di essere già vestita di bianco e Andrea Delogu commenta divertita: «Ormai Masi ... Leggi su newscronaca.myblog

