Maculopatie | salvare la vista è possibile

Maculopatie, al via la campagna #salvarelavistasipuò. Un sito web e una pagina Facebook per saperne di più sulle malattie della macula e sui diritti dei pazienti È partita la campagna #salvarelavistasipuò, un progetto di orientamento promosso da Bayer per supportare le persone affette da Maculopatie, patologie che colpiscono la macula, parte centrale della retina, indispensabile per la vista.

Oftalmologia, le strategie nella Regione Toscana al centro del convegno promosso da Motore Sanità con Allergan ...

