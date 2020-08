Iran, Khamenei: “Sanzioni Usa non ci fermeranno” (Di sabato 1 agosto 2020) Il leader dell’Iran Ali Khamenei ha attaccato duramente gli Usa nel suo tradizionale discorso televisivo per la Festa Musulmana del Sacrificio. Ali Khamenei, Guida Suprema, ha lanciato, durante il suo tradizionale discorso televisivo in occasione della Festa Musulmana del Sacrificio, delle durissime accuse nei confronti degli Stati Uniti. Khamenei ha infatti contestato durate le sanzioni … L'articolo Iran, Khamenei: “Sanzioni Usa non ci fermeranno” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

