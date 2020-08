Interviene per sedare una rissa nella movida. Carabiniere picchiato a sangue con caschi e sedie: è grave (Di sabato 1 agosto 2020) Castellammare di Stabia, lo scoppio di una rissa tra giovani non si riesce a placare. Un Carabiniere libero da servizio Interviene per sedare una lite, ma viene pestato a colpi di casco e sedie. È accaduto in villa comunale, durante la piena movida riversata in centro dopo la mezzanotte. Lo scenario vedeva le strade stabiesi totalmente affollate come accade di consueto il sabato sera. Il Carabiniere era fuori dal turno lavorativo, ma per pura casualità si è ritrovato a Cassarmonica proprio nel momento in cui è scoppiata la violenta lite tra giovani. Ovviamente ha deciso di intervenire per placare gli animi dei giovani coinvolti, ma è finito per ... Leggi su caffeinamagazine

