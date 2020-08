Inter, Ronaldo: “E’ ora che finisca la dittatura della Juventus, con Cuper nessun rapporto” (Di sabato 1 agosto 2020) L’ex calciatore dell’Inter Ronaldo Il Fenomeno ha rilasciato un’Intervista a Sportweek, parlando del passato ma anche del presente nerazzurro. “Come ho sempre ribadito, io e Cuper non avevamo e non avremmo mai potuto avere un rapporto. Non c’era niente da fare, tanto che anni dopo l’addio, quando ho rivisto Moratti, ci siamo abbracciati e abbiamo parlato, consapevoli che entrambi non avevamo colpe. Da tifoso dell’Inter – ha proseguito il brasiliano – mi auguro che la dittatura della Juventus finisca, anche se ovviamente rispetto i bianconeri perché sono un esempio da seguire in Italia. Penso che solo l’Inter possa riuscirci, ma io ho fiducia in Zhang e ... Leggi su sportface

