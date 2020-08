Il retroscena: Smalling-Roma, ecco tutta la verità tra domanda e offerta (Di domenica 2 agosto 2020) Chris Smalling vuole restare alla Roma e questo lo sanno anche i muri. Abbiamo spiegato cos’è cambiato rispetto a qualche settimana fa quando la Roma aveva in linea di massima accettato la richiesta del Manchester United: 3 milioni per il prestito e 17 per l’obbligo di riscatto. E’ cambiato che, puntando sulla volontà totale del difensore centrale, la Roma ha giocato al ribasso sulle cifre e la situazione è entrata in una fase di pericoloso stallo. Ora la Roma sarebbe disposta ad arrivare a 3 milioni più 15 con pagamento dilazionato, mentre lo United chiede 18 in un’unica soluzione. Ci sono ancora margini, dopo le quasi certezze di qualche settimana fa. Foto: twitter Roma L'articolo Il retroscena: ... Leggi su alfredopedulla

Una vittoria sotto il segno di Bruno Peres, autore di una doppietta e devastante su ambedue le fasce, ma anche di Nicolò Zaniolo che nel finale entra e segna un gran gol che non passa inosservato agli ...

Il retroscena: Smalling, ci provano tre big italiane. Ma lui vuole la Roma

I ‘Red Devils’ si sono rivelati degli ossi duri con cui trattare per i prestiti di Sanchez e Smalling da prolungare fino al termine della competizione europea. I nerazzurri per il cileno… Leggi ...

