Gallera dice che l’Italia è andata in lockdown grazie alla sua riunione con Fontana e Speranza (Di sabato 1 agosto 2020) Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, dopo la pubblicazione dell’audio della riunione con il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente Attilio Fontana, rilascia un’intervista al Corriere della Sera per dire che l’Italia è andata in lockdown grazie proprio a quella riunione: Gallera, perché non avete battuto i pugni sul tavolo pretendo quella decisione se vi sembrava la più urgente? «Cosa dovevamo fare? Urlare o mettergli le mani addosso?». Come è nato quell’incontro? «Vista la gravità del momento ci rendiamo conto che non sarebbe bastato un confronto telefonico con il Governo. Non abbiamo mandato una mail. Abbiamo pregato ... Leggi su nextquotidiano

antoniettampa : In Italia non esiste limite al ridicolo o senso del pudore. #Gallera che pensava che R0=0.50 bisognava di 2 persone… - patrydagni : @siceid @Am_Parente Potrebbe chiedere qualche consiglio a Gallera? Che ne dice ??? - ALan__61 : Si dimostra l'incapacità a decidere sotto stress di Gallera/Fontana e l'immobilismo funzionale di Speranza/Conte. L… - SailorM72725601 : @radongiovanni @NICOLACATAR @fattoquotidiano C’è una legge di cui Gallera neanche conosceva l’esistenza che dice ch… - mareblu201 : RT @ap_elle: @JohannesBuckler Lei ha letto l'articolo? Ha visto che non c'è alcun virgolettato in cui si dice 'decidete voi?' Ha letto cosa… -